معاون وزير الإسكان: التخطيط لإنشاء 55 مدينة جديدة منهم 7 بمحافظات الصعيد

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن الوزارة هدفها خدمة المواطن من خلال خطة قومية،تتمثل في دراسة احتياجات المحافظات والتي تنقسم إلى نوعين وهي زيادة عدد سكان وبالتالي الحاجة للسكن ، والثاني الوظيفة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مش بالكلام» المذاع على فضائية «المحور» مساء الخميس، أن الوزارة أحدثت تطور سريع في تنفيذ المدن الجديدة بمحافظات الجمهورية، مشيرًا إلى العمل على إنشاء 55 مدينة جديدة، منهم 14 مدينة تم تنفيذ المرحلة الأولى بهم.

تابع: «الشقق بالإسكان الجديدة على مساحة 90 مترًا على الأقل، وبتشطيب مميز، مع استهداف رفاهية المواطن وتحسين البيئة المعيشية له»، مشيرًا إلى أن تخطيط المدن الجديدة يتضمن 25 % مباني والباقي طرقات وفراغات ومناطق خضراء وخدمات للسكان.

وأوضح أنه الوزارة أضافت في الخطة القومية إنشاء 7 مدن بمحافظات الصعيد، وتم الانتهاء من اغلب المراحل الأولي بهم وهم الفشن الجديدة وملوي الجديدة وناصر وغرب أسيوط وغرب قنا ومدينة أسوان الجديدة، مؤكدًا على الإقبال الشديد من المستثمرين على محافظات الصعيد.