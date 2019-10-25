الأمن الروسي يحذر من هجوم إلكتروني من استخبارات أجنبية

حذر أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف من أن الاستخبارات الأجنبية، تترقب الفرص لشن هجمات إلكترونية ضخمة على البنى التحتية للمعلومات في بلاده.

وقال باتروشيف في اجتماع بمدينة أومسك بسيبيريا اليوم الجمعة: "تعمل وكالات الاستخبارات الأجنبية على تحديد نقاط الضعف في البنية التحتية للمعلومات الروسية من أجل شن هجمات إلكترونية ضخمة عليها".

وأضاف في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم": "الأهداف الحاسمة للإضرار بالبنية التحتية الحيوية للمعلومات لا تزال مرسومة، بما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي".

وانتقد باتروشيف الأمن السيبراني في سيبيريا، مشيرا إلى أن بعض المرافق الهامة لا تزال غير محمية.

ويتزايد عدد الهجمات الإلكترونية ضد الوكالات الحكومية في دول العالم عاما بعد عام، ووفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، وقد بلغت الخسائر الناجمة عن الهجمات السيبرانية في أنحاء العالم حوالي تريليون دولار في عام 2018.