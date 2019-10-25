معاون وزير الإسكان: إنشاء شركتين صيانة داخل المدن الجديدة لضمان خدمة ما بعد البيع

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن الوزارة تعطي أولوية قصوى لخدمة ما بعد البيع في المدن الجديدة، والعمل على توفير صيانة مستمرة للمشروعات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مش بالكلام» المذاع على فضائية «المحور» مساء الخميس، أنه تم إنشاء شركتين تابعين لهيئة المجتمعات العمرانية لمتابعة مشروعات المدن الجديدة فيما بعد البيع، وعمل صيانة دورية لها، بالإضافة إلى وجود جهاز المدينة داخل كل مدينة والذي بدوره يتعامل بشكل فوري مع المشكلات المقدمة من المواطنين.

وأوضح أن المدن الجديدة التي يتم إنشائها تضمن مستويات الإسكان المختلفة، بداية من الدخل المنخفض ثم المتوسط وفوق المتوسط والإسكان الفاخر، وذلك لضمان قوة وثقل القاعدة الاقتصادية داخل هذه المدن لتصبح مناطق صناعية وسياحية تسطيع توفير فرص عمل للقاطنين بها.