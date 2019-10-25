قال حازم إمام الظهير الأيمن وقائد الزمالك، إن فريقه نجح في الحصول على ما يريد من مباراة جينيراسيون فوت السنغالي، بعد أن حقق الفوز، وخطف بطاقة التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وشدد حازم، الذي حل بديلا في الشوط الثاني للمباراة بدلا من حمدي النقاز الذي تعرض للإصابة، على أن الأداء والشكل الجمالي للفريق ليس هو المهم في مثل هذه المباريات، ولكن الأهم هو الفوز والتأهل، وهو ما تحقق بالفعل، لذلك لا جدوى من الحديث عن سوء الأداء.

وأضاف، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الخميس: "نقدر تحفظ البعض على أداءنا، لكن ما الفائدة من الأداء بشكطل جيد والخروج من البطولة"، واعدا جماهير الزمالك ببذل أقصى مجهود ممكن للفوز بجميع البطولات التي يشارك فيها الفريق هذا الموسم.

ونجح الزمالك في خطف بطاقة التأهل الأخيرة، لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، بهدف لمصطفى محمد، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد السلام، في إياب دور الـ32 للبطولة، ليكون الزمالك فائزا بمجموع لقاءي الذهاب والعودة، باحتساب الهدف خارج الديار بهدفين بعد أن انتهت المباراة الأولى بخسارة الفريق الأبيض بهدفين لهدف .

وسيلعب الزمالك فى دور المجموعات بدورى الأبطال ضمن المجموعة التي تضم أندية أول أغسطس الأنجولى، وزيسكو الزامبى، ومازيمبى الكونغولي، حسبما أوقعت القرعة التي أجريت مؤخرا، فيما يلتقي جينيراسيون فوت السنغالي، مع فريق إيزاي بطل بنين في دور الـ32 مُكرر في بطولة كأس الكونفدرالية.