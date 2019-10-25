 شاهد.. أول حديقة نباتية علوية في السويد على مساحة 9500 متر مربع - بوابة الشروق
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شاهد.. أول حديقة نباتية علوية في السويد على مساحة 9500 متر مربع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشر فى : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 9:11 م | آخر تحديث : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 9:11 م

بثت قناة الغد تقريرًا عن أول حديقة نباتية علوية في العالم توجد في السويد على سطح أحد المنازل حيث أوضح التقرير أن الحديقة تم زراعتها بالنباتات عام 1990 على مساحة 9500 متر مربع.

وأضاف التقرير أن المشروع يهدف إلى الحد من الفيضانات في المنطقة، وتشجيع زراعة النباتات على أسطح المنازل وتحويل مدينة مالمو السويدية إلى مدينة بيئية مستدامة. كما تساعد الحديقة أيضًا على دعم التنوع التكنولوجي وتخفيض مستويات الضوضاء وتخفيض الحرارة.

وكشف التقرير أنه سواء كنت مهندسًا زراعيًا أو مجرد زائر فأنت مرحب بك في هذه الحديقة للتعرف على أنواع جديدة من النباتات، أو لمجرد التمتع بحقول الأعشاب والورود.

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