القبض على مخرج فيتنامي وسط حملة إجراءات صارمة بحق النشطاء

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ألقت الشرطة الفيتنامية القبض على المصور الناشط ثينه نجوين في هانوي، اليوم الجمعة، وسط حملة إجراءات صارمة على النشطاء.

وقبضت الشرطة على ثينه نجوين مباشرة من الأستوديو الخاص به في شمال هانوي الساعة 11.30 صباحا ولم تقدم السطلات الفيتنامية توضيحا لاعتقاله.

وكتبت المنظمة غير الحكومية "جرين تريز" (الأشجار الخضراء) المحلية في منشور على فيسبوك أن نحو 20 شرطيا في الزي المدني وصلوا في شاحنات صندوقية الشكل وألقوا القبض على ثينه.

وقال فيل روبرتسون، نائب مدير مكتب آسيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش في بيان اليوم الجمعة: "فيتنام ليس لديها سبب جيد للقبض على المصور والمخرج ثينه نجوين لدفاعه السلمي عن البيئة وحقوق الإنسان".

وأضاف روبرتسون: "إرسال فرق شرطية لإقتياده من منزله صباح اليوم يظهر حساسية السلطات غير المعقولة تجاه أي نوع من الانتقاد".

ويعرف ثينه بأنه مصور فوتوغرافي مستقل ومخرج تركز أعماله على حقوق البر والأقليات العرقية والبيئة. وتعاون أيضا مع "جرين تريز" العام الجاري في انتاج فيلم "سو" (الخوف) الذي يستكشف بشكل خاص كيف تسببت شركة البلاستيك التايوانية "فورموسا" في تلوث بحري هائل على طول الساحل الفيتنامي في 2016.