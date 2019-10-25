نائب مدير بنك مصر: تمويل مشروعات بقيمة 27 مليار جنيه لتشجيع الشباب على العمل

المشروعات المتناهية الصغر أكثر القطاعات تمويلا

قال عاكف المغربي، نائب المدير العام في بنك مصر، إن البنك قام بتمويل مشروعات بقيمة 27 مليار جنيه، مقسمة إلى 14 مليارات مناصفة بين المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة، 13 مليار جنيه للمتوسطة.

وأضافت في لقائه ببرنامج مساء «dmc» مساء الخميس، أن أكثر القطاعات التى تم تمويلها من البنك هي المتناهية الصغر والتي تنحصر في مجال التجاري، مشيرًا إلى أن باقي المشروعات مقدمة في مجالات المقاولات والتجاري والخدمي والزراعي.

وأوضح أنه هناك معايير يجب توافرها فى المشروعات المقدمة، لكي يتم الموافقة عليها، منها التأكد من جدية المقدم للمشروع، ووضع دراسة جدول، وتجديد نوع المجال والعمالة والميزانية المخصصة لهم.