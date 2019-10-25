زعيمة حزب الخضر الكندي: لن أخوض الحملة الانتخابية القادمة على رأس الحزب

أعلنت زعيمة حزب الخضر الكندي إليزابيث ماي اليوم /الجمعة/ نيتها عدم خوض الحملة الانتخابية المقررة بعد 4 سنوات على رأس الحزب، مشيرة إلى نيتها البقاء عضوا في مجلس العموم عن دائرتها في مقاطعة بريتيش كولومبيا.

وقالت ماي -في مؤتمر صحفي عقدته في مكتبها- "أعتقد أنه من غير المرجح أن أكون زعيمة حزب الخضر في الانتخابات المقبلة إذا نظمت في موعدها أي بعد أربع سنوات"، متابعة أنه في حالة إجراء انتخابات مبكرة، فإنها ستقود الحملة كزعيمة للخضر، ولن تخدم مصالح الحزب إذا بقيت في منصبها بعد ذلك.

وذكرت ماي رئيس الحكومة الكندية جستن ترودو بالشروط التي وضعتها كي يدعمه حزبها في مجلس العموم خلال عمليات التصويت على القوانين، وطالبت ترودو أن يلتزم بتخفيض الغازات الدفيئة بحلول وقت انعقاد مؤتمر سانتياجو حول تغير المناخ في ديسمبر المقبل، أو اتخاذ إجراءات لحظر استخدام البلاستيك ذي الاستعمال الواحد.