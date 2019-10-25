حكم قضائي ألماني: يجب على خطوط الطيران عدم السماح لمن هم في حالة سكر باستخدام رحلاتها

نشرت محكمة مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا اليوم الجمعة حكما يقضي بعدم السماح باستخدام خطوط الطيران لمن هم في حالة سكر على متن طائراتها.

كان رجل من ولاية سكسونيا السفلى رفع دعوى قضائية ضد شركة طيران سياحية في ميونخ لأنها رفضت السماح له ولزوجته بالعودة من أستراليا بعد رحلة في المحيط الهادي، والسبب: أنهما كانا في حالة سكر، ومن ثم غير قادرين على تحمل عبء الطيران.

اضطر الزوجان إلى مغادرة الطائرة وحجز رحلة جديدة لليوم التالي – بلغت تكلفتها بحسب المدعي حوالي 1750 يورو.

ويطالب الرجل باستعادة المال من شركة الطيران إضافة إلى 600 يورو كحد أدنى لتعويضه عن التأخير في عودته للعمل بصفته محاميا.

واستدعت المحكمة شهادة إحدى مضيفات الطيران في القضية، حيث بينت أن الزوجين لم يتمكنا من السير إلى مقعديهما بصورة مباشرة.

وقالت الشاهدة إن المدعي كان يطلب كأس شمبانيا خلال جلوسه على مقعده وكان لابد أن يستند بظهره على الكرسي حتى لا يسقط، مشيرة إلى أن قائد الطائرة قرر أن الرجل لن يتمكن من مواصلة السفر من بريسبان بأستراليا إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم أخرج الزوجين من الطائرة.

وقالت المحكمة المحلية إن هذا من حق خطوط الطيران، مشيرة إلى أن عدم قدرة الراكبين على تحمل عبء الرحلة تم إثباته بصورة مقنعة.

وجاء في مسوغات الحكم النافذ "أن مشية الراكبين كانت مضطربة ووجهاهما كانا محمرين وأعينهما كانت زجاجية الهيئة، واحتياج المدعي لدعامة تسنده، وبكاء زوجته ومقولة إنها ليست على ما يرام، ورائحة الكحول النفاذة ونقص القدرة على التركيز من جانب المدعي ووصف حالته بأنه لم يستطع الوقوف بدون استناد إلى حائط، كل ذلك كاف في عين المحكمة لإصدار الحكم".