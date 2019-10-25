 ترفض أي هدية ليست حمراء وترتدي الأحمر في الجنازات.. قصة سيدة في البوسنة - بوابة الشروق
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ترفض أي هدية ليست حمراء وترتدي الأحمر في الجنازات.. قصة سيدة في البوسنة


نشر فى : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 8:01 م | آخر تحديث : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 8:01 م

زوريكا ريبيرنيك مُسنة من البوسنة تبلغ من العمر 67 عامًا، أمضت آخر 4 عقود من عمرها ترتدي اللون الأحمر.

وأوضح قناة الغد أن ريبيرنيك تعيش في منزل كل شئ فيه أحمر اللون من الجدران إلى الأدوات المنزلية، حتى أن شعرها مصبوغ باللون الأحمر، وقد شعرت بأنها تريد أن ترتدي الأحمر عندمًا كانت في الـ18 من عمرها.

وأضاف التقرير أن المعلمة المتقاعدة تعيش في منزلها مع زوجها زوران، حيث يتناولان طعامهما في أطباق حمراء وينامان في فراش أحمر.

كما أنها طلبت أن يُبنى قبرهما من الجرانيت الأحمر المستورد من الهند.

وأشار تقرير الغد أن هوس ريبيرنيك باللون الأحمر جعلها تصبح من مشاهير مدينتها في شمال البوسنة التي تعد دولة صغيرة في الجزء الجنوبي الشرقي من أوروبا، ويعيش فيها 3.8 مليون شخص.

وأضاف التقرير أنه من بعض الأشياء التي اشتهرت بها ريبيرنيك، أنها ترفض أي هدية ليست حمراء مهما كان ثمنها، وتذهب إلى الجنازات مرتدية اللون الأحمر بدلًا من الأسود.

ومشكلتها الوحيدة هي أن زوجها لا يلاحظ ملابسها الجديدة .


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