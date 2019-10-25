زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تخسر قضية بسبب رسوم كاريكاتورية

رفضت المحكمة العليا في فرنسا اليوم الجمعة استئنافًا من جانب زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بسبب رسم كاريكاتوري ربطها بالبراز.

وتظهر الرسوم الكاريكاتورية، التي نُشرت في عام 2012 في المجلة الساخرة "تشارلي إيبدو، قطعة من البراز مع التعليق: "لوبن المرشح الذي مثلك تمامًا".

وأحضرت لوبن مقدم البرامج التلفزيونية لوران روكييه إلى المحكمة بعد أن عرض الرسوم الكاريكاتورية، إلى جانب الرسوم الكاريكاتورية عن المرشحين المحتملين الآخرين للرئاسة، خلال برنامج تلفزيوني، بحسب وكالة الأنباء الالمانية.

لكن محكمة النقض رفضت يوم الجمعة استئناف لوبن ضد قرار سابق لصالح روكييه.

وقالت محكمة النقض إن محكمة استئناف باريس كانت محقة في الحكم بأنه "لم يتجاوز الحدود المسموح بها لحرية التعبير".