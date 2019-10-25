سقوط عصابة سرقة المواطنين بالإكراه بالفيوم

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تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم ، بالإشتراك مع أمن الفيوم من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مواطنين بالإكراه بالفيوم.

وتلقى اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة طامية بالفيوم من صاحب محل مبيدات زراعية مُقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم ، وصاحب محل مصوغات مُقيم بدائرة مركز شرطة طامية، أنه حال عودتهما من عملهما بإحدى القرى دائرة المركز مستقلان سيارة ملاكى الفيوم قيادة مالك محل المبيدات فى طريقهما إلى قرية دار السلام.

وأفاد الإخطار بأنه أثناء سير الملاكي اعترضت طريقهما سيارة نصف نقل "لم يحددا رقمها" وترجل منها 3 أشخاص وقاموا بالتعدى عليهما بتستخدام عصا "شوم" وكتر فأصابوا الأول بجرحين بالوجه والثانى بشرخ بساعده الأيمن وعقب ذلك اكتشفا سرقة (مبلغ مالى قدره 12 ألف جنيه ، 200 جرام مشغولات ذهبية ، هاتف محمول).

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومباحث الفيوم بقيادة اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث ، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهما عامل وسائق مُقيمين بدائرة المركز.

وجرى ضبط السائق ، الحاصل على دبلوم" وبحوزتهما (كتر، كابل كهرباء ألومنيوم)، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب مستخدمين المضبوطات وقررا انفاقهم المبلغ المالى المستولى عليه وتخلصوا من الهاتف المحمول بإلقائه بأحد المجارى المائية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.