وزيرا خارجية الأردن والعراق يؤكدان الوقوف إلى جانب مساعى مصر لحماية حقوقها المائية

أكد وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي والعراق محمد الحكيم وقوف بلديهما مع مصر في سعيها حماية حقوقها المائية وحل الخلاف مع إثيوبيا عبر المفاوضات وفق الشرعية الدولية، وبما يحفظ حقوق الدول الثلاث.

وأحاط وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيريه الأردني والعراقي خلال اجتماعهم اليوم الجمعةعلى هامش أعمال القمة الثامنة عشر لدول حركة عدم الانحياز، في باكو، عاصمة أذربيجان، بالمستجدات المتصلة بمفاوضات سد النهضة، ومخرجات اللقاء الذي عقده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في سوتشي.

وأكد شكري أن مصر تسعى للتوصل لحل يحفظ حقوق الدول الثلاث، على أساس القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية، ومن خلال اتفاق مُلزم، وبما لا يؤدي للإضرار بمصالح مصر وأمنها المائي.

وبحث الوزراء الثلاثة خلال اللقاء سبل تنفيذ مخرجات القمة الثانية التي جمعت الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس برهم صالح في نيويورك الشهر الماضي، في إطار العمل الثلاثي الذي يستهدف تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث والمصالح العربية.

واتفق الوزراء على عقد اللقاء الوزاري القادم في عمّان مطلع الشهر المقبل، تحضيراً للقمة الثلاثية المقبلة، على مستوى القادة، المُزمع عقدها في بغداد.

وبحث الوزراء خلال الاجتماع العلاقات المشتركة بين الدول الثلاث، وسبل تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي والثقافي المشترك، والآليات الممكنة لتفعيل عمل القطاعات الفنية ذات الصلة، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور السياسي بين الدول الثلاث.

وناقش الوزراء تطورات الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك القضية الفلسطينية والأزمة السورية والحرب المشتركة على الإرهاب ومستجدات الأزمة اليمنية والليبية.

وأكد وزراء الخارجية على دعم حكومة العراق في جهودها التي تستهدف تثبيت الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب العراقي والمحافظة على المكتسبات المتحققة في النصر على عصابات داعش الإرهابية في العراق.

وبحث الوزراء التحضيرات لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، الذي سيعقد في 18 من الشهر القادم في نيويورك.