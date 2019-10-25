بارنيه: دول الاتحاد الأوروبي لم تتخذ قرارًا بعد حول فترة تمديد مهلة بريكست

أعلن رئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ميشيل بارنيه، أن سفراء الدول الـ27 لدى الاتحاد لم يتخذوا قرارا بعد بشأن الفترة التي قد يستغرقها تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد؛ نظرًا للجدل القائم في المملكة المتحدة بفعل دعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى عقد انتخابات عامة مبكرة.

وقال بارنيه - في تصريحات عقب اجتماع استغرق ساعتين مع سفراء دول الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الجمعة- إن مناقشات البريكست، التي وصفها بـ"الممتازة" لم تتضمن أي قرار واضح بخصوص تمديد مهلة الخروج من التكتل الأوروبي، وذلك وفقا لما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني.

يُشار إلى أن سفراء الدول الـ27 اتفقوا على الإعلان عن قراراهم النهائي في وثيقة مكتوبة خلال اجتماعهم المُقبل يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع القادم، وذلك قبل يومين من الموعد النهائي المُحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر الجاري.

وترغب أغلبية الدول الأعضاء داخل الاتحاد - على مضض - في القبول بشروط التمديد التي قدمها جونسون في رسالته إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، والتي على إثرها قد تؤجل عملية إتمام "بريكست" إلى الـ31 من يناير المُقبل، حيث ستخرج بريطانيا من الاتحاد مبكرًا في حال صدق كلًا من البرلمان الأوروبي والحكومة البريطانية على الاتفاقية.

وكان جونسون أعلن، أمس الخميس، إنه إذا كانت المعارضة ترغب في مزيد من الوقت لدراسة مشروع قانون اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، فإنها "يجب أن توافق على إجراء انتخابات عامة في 12 ديسمبر"، في الوقت الذي كرر حزب العمال المعارض في بريطانيا رفضه لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يزيد من وتيرة الأزمة السياسية التي تعيشها بريطانيا بسبب ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي.