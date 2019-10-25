ضبط موظفين لاتهامهما بالحصول على رشوة مقابل تسفير أشخاص بدون إذن سفر

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة من ضبط موظفين لإتهامهما بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسفير عدد من الأشخاص بدون إذن سفر.

البداية بورود معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم ، تفيد عرض "موظف " بإحدى شركات الطيران مبالغ مالية على سبيل الرشوة على "فنى نسخ بذات الشركة" مقابل تسهيل سفر 25 شاب لخارج البلاد دون الحصول على إذن السفر مستغلاً طبيعة عمله.

كما رصدت المتابعة عدة لقاءات بين أطراف الواقعة تضمنت الإتفاق على تسهيل تسفيرهم بدون إذن السفر فى مقابل حصولهم على مبلغ 20 ألف جنيه عن كل شخص.

وبتقنين الإجراءات تم إعداد بعض الأكمنة وأمكن ضبط 4 أشخاص وذلك حال تقدمهم للسفر للخارج بدون إذن السفر.

كما أمكن ضبط الموظف المتهم حال قيامه بعرض بتقديم مبلغ الرشوة للموظف الآخر وقدره 48 ألف جنيه وبمواجهتهم إعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .