حارس نازي سابق أمام المحكمة: سمعت صراخا من داخل أفران الغاز

ذكر حارس سابق من فيلق الحماية النازي الخاص / قوات العاصفة / أمام محكمة في هامبورج اليوم الجمعة أنه خلال عمله في معسكر الاعتقال بمدينة شتوتهوف قرب دانتسيج البولندية رأى السجناء وهم يساقون إلى داخل أفران الغاز النازية.

وردا على سؤال رئيسة المحكمة (أنه ماير جورينج) عما رآه تحديدا من برج المراقبة، قال الرجل: "رأيت أن الناس أدخلوا إلى غرف الغاز وأغلق الباب من ورائهم"، مشيرا إلى أنه سمع صيحاتهم بعد ذلك.

وأضاف، مؤكدا: "لم أكن أعرف أنهم سيتعرضون للقتل بالغاز"، مبينا أن من رآهم كانوا بين العشرين والثلاثين شخصا، وأنهم لم يبدوا مقاومة ما.

ويتهمه الادعاء العام بأنه قدم المساعدة في قتل 5230 شخصا، وأنه كحارس نازي سابق قام بين التاسع من أغسطس 1944 والسادس والعشرين من أبريل 1945 "بدعم القتل الوحشي والماكر للسجناء اليهود".