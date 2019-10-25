نجار يتهم صاحب عقار بحرق ورشته لفسخ الإيجار بشبين القناطر

اتهم نجار صاحب عقار بشبين القناطر، بإشعال النيران فى ورشته، على إثر وجود خلافات سابقة لرغبة مالك العقار في إنهاء العلاقة الإيجارية بينهما.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بتلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق بورشة نجارة بناحية كفر شبين – دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداده بالفحص تبين نشوب الحريق بورشة مخصصه لأعمال النجارة بناحية كفر شبين – دائرة المركز مستأجره للمدعو (عمرو.ع.ع - 32 سنة) نجار ومقيم كفر شبين – دائرة المركز وأتت النيران على محتويات الورشة بالكامل من (كراسي أنتريه – بعض الستائر – قطع من الأسفنج – بعض الأخشاب) ولم ينتج عن الحريق ثمه إصابات أو خسائر بالأرواح.

بسؤال مستأجر الورشة اتهم مالك العقار المدعو (سعيد.ج.ى - 51 سنة) صاحب سوبر ماركت ومقيم ذات العنوان بإشعال النيران بالورشة خاصته، عن طريق إلقاء بقايا سيجارة مشتعله على إثر وجود خلافات سابقه لرغبة مالك العقار في إنهاء العلاقة الإيجارية بينهما.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المشكو في حقه وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وعلل اتهامه بسبب ذات الخلافات تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر قسم الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونه وتولت النيابة التحقيق.