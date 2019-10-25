الإمارات تشارك في اجتماع وزراء دفاع «الناتو» حول افغانستان

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شاركت الإمارات في اجتماع وزراء دفاع منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" حول مهمة الدعم الحازم في أفغانستان الذي عقد في مقر المنظمة في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الاجتماع سلط الضوء على عدد من القضايا المتصلة بالوضع الأمني الراهن في أفغانستان والانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخراً.

ترأس وفد الإمارات المشارك في الاجتماع مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع الإماراتي الذي أكد على أهمية مهمة الدعم الحازم في أفغانستان والتي تساهم في تدريب ودعم وتقديم المشورة للقوات والمؤسسات الأمنية الأفغانية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم الحكومة والشعب الأفغاني.

ضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري سعادة السفير سعيد عبيد الكعبي، رئيس بعثة الإمارات لدى "الناتو" وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وأكدت منظمة حلف الناتو والشركاء بما فيهم الإمارات على التزامهم بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، مما يصب في مصلحة الشعب الأفغاني والمنطقة والعالم.