محسن محيي الدين يستعد لتقديم مسرحية «محدش يقدر علينا»نوفمبر المقبل

يواصل الفنان محسن محيي الدين خلال الفترة الحالية بروفات مسرحيته الجديدة "محدش يقدر علينا"، والمقرر عرضها خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتدور أحداث المسرحية حول فكرة أن كل إنسان له حلم يسعى لتحقيقه بمساعدة آخرين، ويصبح حلمه نقطة ضعفه عندما يرى الآخرين لهفته لتحقيق حلمه يصبح مستغل منهم فيجد نفسه خسران كل شئ فعلى الإنسان يحقق حلمه بجهده وعمله و فيصبح حلمه مصدر قوته.

مسرحية "محدش يقدر علينا" بطولة وإخراج محسن محيي الدين ومجدى عبدالحليم وحنان عادل ومارتينا عادل وكريم الحسينى وعمرو خليل كتابه وأغانى محمد عبد الواحد ألحان محمد حافظ وتوزيع علي احمد، الاستعراضات بمشاركة فريق كلاكيت.

وشارك محيي الدين في مسلسل "قمر هادي" الذي عرض فى موسم رمضان الماضي، وهو بطولة هاني سلامة، داليا مصطفي، يسرا اللوزي، نورهان، مريم حسن، هادي الجيار، حمزة العيلي، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.