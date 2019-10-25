الكرملين: وسائل الإعلام الأمريكية تفقد إحساسها بالواقع مع اقتراب الانتخابات الرئاسية

اتهم المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (كرملين) ديمتري بيسكوف وسائل الإعلام الأميركية بأنها فقدت إحساسها بالواقع مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال بيسكوف، تعليقا على تقارير لوسائل إعلام أمريكية، بأن دونالد ترامب مدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغسيل أمواله اليوم الجمعة: "مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة نلاحظ أن الكثير من وسائل الإعلام الأمريكية بدأت تفقد إحساسها بالواقع في أنشطتها المناهضة لترامب أو المناصرة له"، مضيفا " يتعين النظر إلى هذه التقارير الإعلامية بهامش من التسامح".

وكانت وسائل إعلام أميركية قد نشرت معلومات تؤكد أن ترامب مدين لبوتين لأنه قام بغسيل الأموال بمساعدة روسيا على مدار العشرين أو الثلاثين سنة الماضية، وتزعم هذه التقارير أن ترامب يتخذ بعض القرارات مع مراعاة مصالح روسيا.