رئيس الانتقالي الجنوبي: اتفاق الرياض مع الحكومة اليمنية «خطوة جيدة»

اعتبر عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ، اليوم الجمعة، توقيع وفد المجلس على اتفاق الرياض مع الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي "خطوة جيدة".

وقال ثابت العولقي، عضو هيئة رئاسة المجلس المدعوم إمارتياً، في حسابه على موقع "تويتر"، إنه أجرى مكالمة هاتفية مع الزبيدي، مشيراً إلى أنه وصف توقيع الاتفاق بالـ "خطوة الجيدة وأن شعب الجنوب هو الأمين على قضيته".

وأوضح، العولقي، أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق وبشكل "رسمي" عن بنود اتفاق الرياض والجوانب التي تضمنها "سياسياً، وادارياً، وأمنياً وعسكرياً".

وفي وقت سابق اليوم، قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصدر سعودي مطلع، أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، توصلا إلى اتفاق برعاية سعودية "سيوقع عليها في الرياض قريباً".

وفي سبتمبر الماضي، دعت السعودية، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، للانخراط في حوار سياسي، بشكل فوري ودون تأخير، وذلك بعد المعارك التي شهدتها مدينة عدن ومحافظات جنوبية أخرى تمكنت من خلالها قوات الانتقالي السيطرة على محافظتي عدن وأبين بإسناد من المقاتلات الإماراتية.