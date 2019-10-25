 26 سفينة إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد - بوابة الشروق
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26 سفينة إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد

محسن عشرى:
نشر فى : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 2:56 م | آخر تحديث : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 2:56 م

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، مؤانى بورسعيد تواصل استقبال السفن، رغم عدم استقرار الطقس، وأن عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة تسير بشكل طبيعى.

وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة، 26 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن و مغادرة 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات و مغادرة سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.


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