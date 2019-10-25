أندريا جانديني شاب إيطالي يبلغ من العمر 22 عامًا، ويعيش في العاصمة الإيطالية روما حيث يعمل نحاتًا، بدأ جانديني مشروعه الفني منذ حوالي 5 سنوات وهو النحت على جذوع الأشجار ليحولها في النهاية إلى قطع فنية.

وأوضح تقرير قناة الغد أن الشاب الفنان أندريا جانديني انتهى مؤخرًا من نحت الجذع رقم 66 ليحوله إلى تمثال لذئب يرمز إلى روما في منتزه فيلا بامفيلي، ثاني أكبر تلال روما السبعة، وأكبر الحدائق العامة في العاصمة الإيطالية مساحة إذ تبلغ مساحتها 9 كيلومترات مربعة.

يذكر أن روما تعرف بأنها واحدة من أكثر المدن خضرة في أوروبا، حيث أنها تحتوي على 313 ألف شجرة تزين شوارعها وحدائقها.

وأضاف التقرير أن جانديني أراد أن يقدم فنا حسن المنظر للناس في روما، فبدأ في تحويل الجذوع القديمة المهملة إلى تحف فنية لتزيين المدينة.

وأشار التقرير إلى أن النحات الإيطالي حريص على انتقاء جذوع الأشجار التي سينحتها، حيث يستغرق الانتهاء من نحت كل تمثال أسبوعًا كاملًا من العمل، لذا يجب أن تكون جذوع الأشجار كبيرة الحجم وفي حالة جيدة بدون أية كسور، حيث أن الفنان الشاب يعتقد أن منحوتاته الفنية ستصبح ملكًا للناس. يشار إلى أن أعمال جانديني من النحت الفني أصبحت مصدر جذب سياحي في روما .