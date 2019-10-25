وزير الخارجية التركي عن الزيارة المرتقبة لنظيره الألماني: «المحادثات ستكون ندية»

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن المحادثات مع نظيره الألماني هايكو ماس غدا السبت ستكون ندية.

وقال تشاووش أوغلو خلال زيارته لأذربيجان اليوم الجمعة: "سنستقبله في تركيا بسرور، بابنا مفتوح للجميع، لكن عليه أن يعلم أننا سنقابله بندية - لا أحد يفوق الآخر أو يقل عنه".

وبعد أكثر من أسبوعين من التوغل العسكري التركي في شمال سوريا، أعلن ماس أمس الخميس عزمه التوجه إلى أنقرة غدا السبت، بغرض الدعوة إلى تطبيق دائم لوقف إطلاق النار في شمال سوريا.

يُذكر أن تركيا بدأت في التاسع من أكتوبر الجاري عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سورية، والتي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية، وتبرر هجومها بالحق في الدفاع عن النفس.

وفي الوقت نفسه، انسحبت القوات الأمريكية، التي كانت حليفة للأكراد، من المنطقة قبيل الهجوم.

وتفاوضت تركيا خلال الأيام الماضية مع الولايات المتحدة وروسيا على اتفاقيتين لوقف إطلاق النار لانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من مناطق الحدود.

وأوضح تشاووش أوغلو اليوم مجددا أن التحذيرات الألمانية بشأن الهجوم التركي غير مرحب بها، مضيفا أن ماس أدان تركيا بسبب الهجوم، مشيرا إلى أنه أوضح لنظيره الألماني خلال مكالمة هاتفية أن تركيا تدين في الواقع ألمانيا، "لأن حليف الناتو لا ينبغي له أن يأخذ صف الإرهابيين، بل يجب عليه أن يأخذ صف تركيا".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن نظيره الألماني يعتزم أيضا زيارة تركيا من أجل زيادة شعبيته على مستوى السياسة الداخلية في ألمانيا، موضحا أن استطلاعات الرأي تُظهر أن شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المنتمي إليه ماس، في تراجع، وقال: "لا نريد التدخل في شؤون ألمانيا الداخلية، لكن عندما يحاولون إزالة مشكلات سياسية داخلية بالهجوم على تركيا أو انتقادها، لا يمكننا أن نقبل ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي ثاني تصريحات واضحة موجهة من وزير الخارجية التركية لنظيره الألماني، حيث رد تشاووش أوغلو مساء أمس الخميس في إشارة إلى تغريدة لماس عن زيارته المرتقبة قائلا إن ماس غير مرحب به في تركيا إذا كان سيستخدم النبرة الناصحة، مضيفا أن من يرد إعطاء دروس لتركيا، يتعين عليه أن يتوقع ردا مماثلا.