جونسون: لايزال من الممكن الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه لايزال من الممكن لبريطانيا أن تخرج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 أكتوبر في حال لم ترجئ بروكسل العملية، ما يتناقض مع ما قاله وزراء بارزون أنه من المتأخر للغاية للبريكست أن يحدث الأسبوع المقبل.

وقال جونسون للصحفيين خلال زيارة لمدرسة بريطانية: "في اللحظة الراهنة الأمر يرجع إلى الاتحاد الأوروبي لتقرير ما إذا كان التكتل سيمنحنا تمديدا من عدمه".

وتابع: "وفي الوضع الراهن يمكننا الخروج في 31 أكتوبر. لقد قرر البرلمان، كما تعلمون، أنه يريد أن يطلب من بروكسل إبقاءنا في الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أنه "يعارض تماما "أي تمديد.

وقال جونسون: "في اللحظة الراهنة يحاول الاتحاد الأوروبي أن يتوصل إلى قرار بشأن ما سوف يفعله... يجب أن نخرج في 31 أكتوبر".