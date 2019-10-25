يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن فريقه يحتل المركز الأول في الوقت الحالي في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، وذلك رغم احتلاله المركز الثاني فعلياً.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بينما يتصدر بيراميدز برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، ويأتي الأهلي ثالثاً برصيد 9 نقاط من 3 نقاط محققاً العلامة الكاملة.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الحدث اليوم"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة :"الزمالك أول الدوري في الوقت الحالي لأن بيراميدز لعب مباراة واحدة أكثر من فريقنا".

وأضاف منصور :"سنواجه حلمي طولان (مدرب إنبي) في المباراة المقبلة وسنهزمة بستة أو سبعة أهداف وستكون نهايته".

وكان الزمالك سيواجه فريق إنبي يوم 27 أكتوبر الجاري قبل أن يصدر قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل الدوري بالكامل إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

واختتم رئيس الزمالك قائلاً :"الزمالك في الوقت الحالي حقق المطلوب بالتأهل إلى مجموعات دوري أبطال إفريقيا، نحن لا نشارك في دوري أبطال الأداء، ما يهمنا فقط هو التأهل".