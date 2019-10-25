محكمة تركية تقضي بالإفراج عن موظف بصحيفة جمهوريت

قضت محكمة في اسطنبول اليوم الجمعة بالإفراج من السجن عن موظف بصحيفة جمهوريت اليومية التي تنتقد الحكومة التركية.

وقال المحامي عباس يلتشين لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن المحاسب أمري ايبر سيتم إطلاق سراحه في وقت لاحق اليوم الجمعة. وقال يلتشين إن المحكمة الجزائية السابعة والعشرين قبلت استئنافا بالإفراج عن ايبر.

وقال يلتشين إننا "نتوقع أن يخرج من السجن في وقت لاحق من هذا المساء".

وكان ايبر هو آخر موظف بالصحيفة في السجن.

وكان قد صدرت أحكام بحق 14 موظفا سابقا في جمهوريت بعقوبات مختلفة بالسجن بسبب تهم تتعلق بالإرهاب العام الماضي. وتم سجن ستة منهم، خمسة منهم قد تم الإفراج عنهم في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتم إلقاء القبض عليهم جميعا لمزاعم بأنهم على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور "بي كيه كيه" ورجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تحمله الحكومة مسؤولية انقلاب فاشل في عام 2016.

وتحتجز تركيا عشرات الصحفيين وتغلق العديد من المكاتب الإعلامية منذ محاولة الانقلاب من جانب فصيل في الجيش.