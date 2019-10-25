تقرير: لاوتارو مارتنيز على رادر برشلونة

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الجمعة أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يكثف من جهوده هذه الأيام من أجل ضم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتنيز، نجم نادي انتر ميلان الإيطالي، وذلك بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة سواء في الدوري الإيطالي أو مع منتخب بلاده.

وأوضحت صحيفة "أ س" الإسبانية أن برشلونة يتطلع للفوز بخدمات مارتنيز لكي يحل اللاعب الأرجنتيني بديلا للنجم الأوروجواياني لويس سواريز، المهاجم الحالي للنادي الكتالوني، الذي من المتوقع أن يكون الموسم القادم هو الأخير له.

ولذلك يسعى برشلونة للتعاقد من مهاجم من العيار الثقيل، ويبدو مارتنيز هو الأقرب في هذا الصدد، كونه يتمتع بمميزات فنية كبيرة، أبرزها القوة البدنية والقدرة على خلق مساحات في الملعب والضغط على مدافعي الفريق المنافس.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة أرسل وفدا لمتابعة اللاعب بشكل مباشر من خلال مبارياته مع انتر ميلان والمنتخب الأرجنتيني في الآونة الأخيرة.

وكانت صحيفة "أ س" قد كشفت من خلال تقرير سابق لها أن برشلونة يبحث عن ضم مهاجم يتراوح عمره ما بين 20 و26 عاما بمقابل مادي معقول، وذلك لأنه لا يرغب في خوض مفاوضات مع النجوم الكبار بسبب ارتفاع قيمتهم السوقية.

وتنطبق هذه الشروط التي وضعها برشلونة بالنسبة لمهاجمه الجديد على مارتينيز، رغم أن ظهوره المتميز وخاصة في بطولة دوري أبطال أوروبا قد يرفع من سعره خلال الفترة المقبلة.

إلا أن برشلونة سيستمر في محاولاته الحثيثة لضم المهاجم الأرجنتيني، حيث بدأ في التحدث مع المقربين من اللاعب تمهيدا للدخول في مفاوضات جادة لضمه خلال الفترة المقبلة.