محافظ بورسعيد يكرم الطالبة هالة نمير الحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة للمكفوفين

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أمس الخميس، الطالبة هالة نمير السيد، من أبناء محافظة بورسعيد، والحاصلة على المركز الأول على محافظة بورسعيد والمركز الثانى على مستوى الجمهورية في الثانوي العام للمكفوفين قسم الأدبي بمجموع 96.1%.

وعبر اللواء عادل الغضبان على سعادته لحصول إحدى الطالبات من أبناء المحافظة على المركز الثانى على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الطالبة هالة نموذج يفتخر به، وأشار المحافظ إلى أن الشباب هم نواة المستقبل وبناء الوطن ولا بد أن يبذلوا مزيد من الجهد والتفوق ليكونوا نماذج مشرفة لأسرهم وأوطانهم.