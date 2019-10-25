تحيي الفنانة اللبنانية نيكول سابا، حفلا غنائيا، 7 نوفمبر المقبل، بنادي الزهور بمدينة نصر.

ومن المقرر أن تقدم سابا خلال الحفل عددا من أغنياتها الشهيرة منها ( طبعي كده، فارس أحلامي، صورة سيلفي، براحتي، كنت فى حالي ، يا شاغلني، وغيرها).

وكانت سابا قد اعتذرت لجمهورها عن إحيائها حفل جامعة العلوم والتكنولوجيا في المنيا، والذي كان مقررا إقامته السبت الماضي، وكتبت نيكول عبر صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك: "أعتذر من طلاب جامعة العلوم والتكولوجيا في المنيا والقائمين عليها عن عدم قدرتي على إحياء الحفل غدا، وذلك نظرا للظروف التي نمر بها نحن اللبنانيون، والتي يمر بها بلدي لبنان، ما حال دون مجيئي وسفري إلى القاهرة، على أمل أن أراكم مجددا بحفل آخر، ورجاء ادعوا لبلدي".