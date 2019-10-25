وقفة احتجاجية للتضامن مع مئات الطلبة الموريتانيين المحرومين من التعليم العالي

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نظم العشرات من النواب وقادة الأحزاب السياسية وشخصيات المجتمع المدني في موريتانيا، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية للتضامن مع مئات الطلبة أقصتهم وزارة التعليم العالي من التسجيل في مؤسسات التعليم العالي والجامعات.

وشارك في الوقفة التي نظمت أمام وزارة التعليم العالي نواب من المعارضة ورؤساء أحزاب من المعارضة والموالاة .

وطالب المشاركون في الوقفة الحكومة بإنهاء معاناة الطلبة والسماح لهم بالتسجيل في الجامعات.

وحظرت وزارة التعليم العالي بقرار نحو ثمانمئة طالب حصلوا على شهادة الثانوية العامة في 2019 من التسجيل في مؤسسات التعليم العالي والجامعات لأن أعمارهم تجاوزت 25 عاما .

كانت الوزارة قد اتخذت القرار العام الماضي لكنها بدأت بتطبيقه هذا العام الدراسي مما أثار موجة احتجاجات كبيرة للطلبة ولمتضامنين معهم رفضا للقرار.

وأقدمت قوات الشرطة على قمع الطلبة قمعا عنيفا في الايام الماضية ما أثار سخطا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقول الوزارة إن مؤسسات التعليم العالي لا تستطيع استيعاب جميع الحاصلين على الثانوية العامة، وطالب نشطاء باقالة وزير التعليم العالي.