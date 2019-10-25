لوفرين: تشامبرلين كان محظوظًا في هدفه أمام جينك

قال ديان لوفرين، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي أنه يتوقع المزيد من التألق من جانب زميله أليكس أوكسليد تشامبرلين في الفترة القادمة.

ويأتي ذلك بعدما شارك اللاعب الإنجليزي أساسيًا أمام جينك في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أول أمس وقدم أداءً ملفتًا توجه بتسجيل هدفين رائعين، وهي المباراة الأولى له في البطولة الأوروبية منذ مواجهة روما في الدور نصف النهائي من النسخة قبل الماضية.

ومن جانبه، أعرب المدافع الكرواتي في تصريحاته للموقع الرسمي لليفربول عن سعادته بعودة تشامبرلين للتألق مع الريدز من جديد.

وقال صاحب القميص رقم 6: "لقد قلت له أنه كان محظوظًا في الهدف الثاني، ولكنه لم يوافقني الرأي، أنا سعيد للغاية لتسجيله هدفين في المباراة، فهذا سيعطيه المزيد من الثقة، وجميعنا نعلم أنه كان في حاجة لذلك بعد الإصابة القوية التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة".

يذكر أن الفوز على جينك في بلجيكا هو الأول لليفربول أوروبيًا بعيدًا عن آنفيلد منذ أكتوبر من العام قبل الماضي، وهو الذي عزز من موقع الريدز في المركز الثاني في المجموعة الخامسة.

وأضاف لوفرين: "لم نقدم الأداء المنشود في مبارياتنا خارج الديار في دور المجموعات في الموسم الماضي. لذلك، كنا في حاجة ماسة إلى هذا الفوز، خاصة في ظل المنافسة الكبيرة على بطاقتي التأهل في مجموعتنا. نعلم أن المهمة ليست سهلة، ولكننا سنكون جاهزين".