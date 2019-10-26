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حقق ليستر سيتي أكبر فوز في تاريخ البريميرليج خارج الأرض، وذلك بعدما أكتسح مستضيفه ساوثهامبتون (9-0)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة في افتتاح الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحطم ليستر الرقم المسجل باسم مانشستر يونايتد، حينما فاز خارج ملعبه على نوتنجهام فورست 8 /1 في موسم 1998 – 1999.

كما عادل ليستر سيتي رقم مانشستر يونايتد القياسي صاحب أكبر فوز بالدوري الإنجليزي على إيبسويتش تاون في موسم 1994 – 1995 بتسعة أهداف نظيفة.