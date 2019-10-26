 ليستر يحقق أكبر فوز خارج الديار بتاريخ البريميرليج.. ويعادل رقم يونايتد القياسي - بوابة الشروق
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ليستر يحقق أكبر فوز خارج الديار بتاريخ البريميرليج.. ويعادل رقم يونايتد القياسي

شريف أبوحمد
نشر فى : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 11:45 م | آخر تحديث : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 11:45 م

حقق ليستر سيتي أكبر فوز في تاريخ البريميرليج خارج الأرض، وذلك بعدما أكتسح مستضيفه ساوثهامبتون (9-0)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة في افتتاح الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحطم ليستر الرقم المسجل باسم مانشستر يونايتد، حينما فاز خارج ملعبه على نوتنجهام فورست 8 /1 في موسم 1998 – 1999.

كما عادل ليستر سيتي رقم مانشستر يونايتد القياسي صاحب أكبر فوز بالدوري الإنجليزي على إيبسويتش تاون في موسم 1994 – 1995 بتسعة أهداف نظيفة.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى النقطة 20 في المركز الثاني مؤقتا خلف ليفربول المتصدر بـ25 نقطة، والذي سيلاقي توتنهام، يوم الأحد على ملعب الأنفيلد.


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