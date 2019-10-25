أولاليكان كيورو شاب نيجيري يدرب الأطفال على ركوب الدراجة الأحادية، حيث أسس أكاديمية "Unicycle" لتدريب الأطفال ومساعدتهم على كسب قوتهم عام 2014.

وأوضح تقرير قناة الغد، أن الشاب أولاليكان كيورو، الذي لم يتمكن من الإلتحاق بالجامعة عام 2012، قرر تدريب الأطفال وذلك لسرعة تعلمهم مقارنة بالبالغين.

وأشار إلى أن الأكاديمية تستوعب 40 تلميذًا منذ تأسيسها، ويقدم تلاميذها عروضا مدفوعة الأجر في المهرجانات والكرنفالات.

وأضاف التقرير أن الأكاديمية تستقبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و15 عامًا، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تضم 18 دراجة تكلفة الواحدة 23 دولارًا.