الصفاقسي يعيد للأهلي «125 ألف دولار» حولت له بالخطأ في صفقة «أجاي»

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كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالأهلي إن ناديه استرد ما يقرب من 125 ألف دولار تم إرسالها بطريق الخطأ للصفاقسي التونسي.

وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الخميس، إن هناك أموالا حولت بالخطأ خلال صفقة استقدام الأهلي للنيجيري جونيور أجاي من الصفاقسي بلغت 125 ألف دولار استطاع النادي استردادها بعد مراجعة الأمر مع النادي التونسي على مدار الأيام الماضية.

وتابع: "الأهلي يحافظ دائما على حقوقه الأدبية والمعنوية وهو ما ظهر في صفقة الهارب سليماني كوليبالي لاعب النجم الساحلي التونسي".

وأوضح: "النجم الساحلي لم يمنح الأهلي الضمانات الكافية للسداد خلال الفترة الماضية وهو ما عطل حسم الأمور بشكل رسمي لكن الساعات الماضية شهدت انفراجة وتم إنهاء الأمور".

وواصل: "الأهلي أيضا ربح قضيته ضد اتحاد الكرة الخاصة بمواعيد إنهاء مسابقة الدوري الموسم الماضي التي تم تقديمها لمركز التحكيم والتسوية".

وكان الأهلي قد حصل على خدمات النيجيري جونيور أجاي من الصفاقسي التونسي عام 2016.