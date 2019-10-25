معدل استخدام مصادر الطاقة المتجددة في ألمانيا يصل إلى قيم قياسية

ذكرت هيئات مسؤولة عن إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة في ألمانيا أن مستوى إنتاج الطاقة من المصادر الصديقة للبيئة في البلاد بلغ مستوى قياسيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وذكر كل من مركز الطاقة الشمسية وأبحاث المياه في ولاية بادن فيرتمبيرج واتحاد اقتصادات الطاقة والمياه في تقييم أولي لهما أن نسبة استخدام مصادر الرياح والشمس لإنتاج التيار وصلت إلى 9ر42 % من إجمالي استهلاك الطاقة في ألمانيا، وهو ما يزيد عن إنتاج العام الماضي منها بنسبة 5%.

وقال المركزان إن إنتاج التيار من مصادر الطاقة المتجددة وصل في مارس الماضي نسبة 52 % بسبب هبوب الرياح بقوة كبيرة.