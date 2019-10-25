 دراسة : العمال الأجانب يدعمون النمو السكاني بالبرتغال - بوابة الشروق
الجمعة 25 أكتوبر 2019 11:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

دراسة : العمال الأجانب يدعمون النمو السكاني بالبرتغال

علم البرتغال
علم البرتغال
أ.ش.أ
نشر فى : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 11:01 ص | آخر تحديث : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 11:01 ص

أظهرت دراسة حديثة أن العمال الأجانب من الشباب والمتعلمين يساعدون في دعم النمو السكاني بالبرتغال على ضوء تدفق الهجرة إلى البلاد ولا سيما وأن المجتمع البرتغالي يتجه إلى زيادة أعداد كبار السن.

وجاء في الدراسة الصادرة عن بنك البرتغال ووردت في النشرة الاقتصادية لهذا الشهر، "أنه بعد الانخفاض في عدد السكان النشطين ( 15 – 64 عاما) بين عامي 2008 – 2016 في البرتغال، بدأ هذا الاتجاه في الانعكاس في عام 2017 مع تسجيل النمو".

وأضافت الدراسة، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) على الإنترنت، أنه "منذ منتصف عام 2018 ، ساهمت أعداد السكان النشطين من الأجانب في الحفاظ على نمو السكان النشطين في البرتغال".

وأفادت الدراسة أنه "على الرغم من وزنها النسبي الصغير ، فقد ازداد عدد السكان الأجانب المقيمين في البرتغال مؤخرا، بما يتماشى مع تطور تدفقات الهجرة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك