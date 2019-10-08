بركات: الأهلي لم يعرض علَي أي منصب قبل الانضمام لجهاز المنتخب

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كشف محمد بركات مدير الكرة بمنتخب مصر الأول، عن كواليس التواصل معه للعمل داخل الجهاز الفني الجديد للفراعنة.

وقال بركات خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهر والناس: "فترة راحتي بعد إعتزالى مع الأهلى كانت طويلة بعض الشىء حوالي 5 سنوات، كنت أشعر انه سيأتي يوم وأعمل في مجال كرة القدم".

وواصل: "محمد فضل أتصل بي وأبلغني أنني مرشح لمنصب مدير الكرة في منتخب مع عماد متعب، وأبلغته أنني موافق".

واضاف: "كنت أقول لنفسي أن منصب مدير الكرة هو المنصب الذي أفكر أن أكون متواجد فيه، ليس في منتخب مصر أو الأهلي لكن مع نادي أخر مثل ما حدث مع حسام غالي في الجونة، وهذا كنت ما افكر وليس الجزء الفني".

وأردف: "الأهلي لم يعرض علي أي منصب كروي في الفترة الأخيرة".

وردًا على سؤال من خليفة بركات في المنتخب قال: "اللاعبين الجيدين كثيرين ولكن مستوى اللاعب في مصر متذبذب".

وأتم: "لكن أقرب واحد أحب أن اشاهد أداءه وأسلوبه هو حسين الشحات".