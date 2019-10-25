كلوب يوضح موقف المصابين قبل مباراة توتنهام المقبلة

من المنتظر أن يكون ترينت أليكساندر آرنولد، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي جاهزًا للعب مرة أخرى أمام توتنهام بعد غد في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد أن كان قد غاب عن مباراة الريدز الأخيرة ضد جينك في دوري أبطال أوروبا لظروف مرضه.

كما أوضح الموقع الرسمي لنادي ليفربول أنه من المتوقع أن يشارك أندي روبرتسون في مباراة الأحد من البداية بعدما تم استبداله في الشوط الثاني في مباراة جينك.

وقال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء :"لقد فضلنا إراحة روبرتسون لبعض الوقت أمام جينك، ورأينا أن 60 دقيقة كانت كافية له، وترينت يبدو في حالة جيدة، لقد كان مريضًا، ولذلك لم يسافر معنا إلى بلجيكا، ولكنه بخير الآن وإذا لم تحدث أية مضاعفات، فسيكون متواجدًا في مباراة الأحد".

وأضاف: "علينا أن ننتظر لنرى كيف ستتطور حالة ماتيب، لست متأكدًا من جاهزيته الآن، فأنا لم أره بعد، أما شاكيري، فلقد تحدثت معه اليوم ويبدو أنه لا يزال في حاجة للمزيد من الوقت حتى يتعافى بشكل كامل من إصابته".