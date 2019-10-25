بركات يعلن موعد انضمام لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز لمعسكر المنتخب

تواصل محمد بركات مدير منتخب الوطني، مع أمير مرتضى منصور المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك لتنسيق انضمام لاعبي الفريق لمعسكر الفراعنة في الفترة المقبلة.

ويستعد منتخب الوطني لاستهلال مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا أمام كينيا وجزر القمر في يوم 15 و19 من نوفمبر المقبل.

وقال بركات أثناء حديثه التلفزيوني، عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء أمس الخميس: "الأهلى سيقيم معسكرفي الإمارات وسيلعب مباراة ودية، ولاعبوه الأساسين سيشاركون في هذه المباراة لأن هناك عقد يشترط ذلك، المباراة ستكون يوم 3 نوفمبر المقبل وسينضم اللاعبين للمنتخب يوم 4 نوفمبر".

واستأنف: "بيراميدز أمامه مباراة يوم 3 نوفمبر في الكونفدرالية واللاعبين سينضمون يوم 4 نوفمبر والزمالك أعطى راحة للاعبيه 6 أيام من منطلق أن الدوري متوقف، نحن مقبلين على مباراة يوم 14 أمام كينيا وهذا لقاء هام جدًا".

وأضاف: "تحدثت مع أمير مرتضى بعد مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت وكان معه ميتشو وتحدثت مع المدرب الصربي وأبلغته أن راحة لمدة 6 أيام فترة كبيرة، وطلبت منه أن يحصل اللاعبين الدوليين على 3 أيام فقط، وكانوا متفهمين جدًا".

وأردف: "أشكر أمير وميتشو على تفهمهم أننا مقبلون على مباراتين هامتين".

وعن تجربة الودية الأولى أمام بتسوانا قال مدير المنتخب: " المباراة الأولى للجهاز الفني تكون صعبة حتى لو كانت ضد بتسوانا، سعيدين بالتجربة حتى لو حققنا المكسب بهدف وحيد، ولكن شاهدنا اللاعبين عن قرب داخل الملعب، المكسب الأول يعطي ثقة، ولعبنا مباراة ودية لكي نرى السلبيات قبل المباريات الرسمية".

وتابع: "واجهنا بتسوانا وتوقعنا أنه سيدافع بقدر المستطاع وهذا ما حدث بالفعل، مكسب مهم وحسام البدري تحدث مع الجهاز الفني عن السلبيات لكي نستعد لمباراة كينيا".

وواصل: "نسعى للعب مباراة ودية يوم 7 نوفمبر والاحتمال الأكبر أن تكون أمام لييبريا".