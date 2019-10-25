ملثمون يهاجمون مقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين بالحجارة والطلاء

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هاجم ملثمون مقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم بألمانيا، في العاصمة برلين.

وأعلنت الشرطة اليوم الجمعة أن مجهولين ألقوا في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس حجارة وزجاجات معبأة بألوان طلاء على مبنى "فيلي-برانت-هاوس"، ما تسبب في تضرر العديد من النوافذ الزجاجية وأجزاء من الواجهة.

ولم تدل الشرطة ببيانات عن حجم الخسائر.

وذكر شهود عيان أن الجناة لاذوا بالفرار عقب الهجوم على المبنى قبيل منتصف ليلة أمس.

وشهدت برلين خلال هذا الأسبوع اعتداءات ليلية على مكاتب تابعة لساسة في الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل.

وتجري سلطات أمن الدولة تحقيقات في هذه الوقائع.