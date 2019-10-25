الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إجراء جولة ثانية للانتخابات في بوليفيا

دعا الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إلى إجراء جولة ثانية للانتخابات في بوليفيا، بعد أن أعلن الرئيس إيفو موراليس نفسه فائزا من الجولة الأولى.

وقالت مايا كوتشيجانيتش، المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "طالما أن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت يوم الأحد الماضي في بوليفيا ما زالت معلقة، مع تصاعد الاضطرابات المدنية في البلاد، فإن الاتحاد الأوروبي يتوقع من الحكومة البوليفية والسلطات الانتخابية أن تحل الوضع".

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى بيان منظمة الدول الأمريكية الصادر يوم الأربعاء، والذي دعا إلى إجراء جولة إعادة بين موراليس ومنافسه كارلوس ميسا، حتى مع فوز الرئيس بالجولة الأولى.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن المنظمة "حددت أوجه قصور جوهرية في العملية الانتخابية.. من شأنها أن تقوض المصداقية والشفافية الضروريتين".

وأضاف: "يشاطر الاتحاد الأوروبي تماما تقييم منظمة الدول الأمريكية بأنه ينبغي على السلطات البوليفية وضع اللمسات الأخيرة على عملية الفرز الجارية وأن الخيار الأفضل هو إجراء جولة ثانية لاستعادة الثقة وضمان الاحترام الكامل للاختيار الديمقراطي للشعب البوليفي".