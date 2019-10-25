 متحف التاريخ الطبيعي في لندن يطلق اسم الناشطة جريتا تونبرج على سلالة خنافس - بوابة الشروق
الجمعة 25 أكتوبر 2019 11:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟


النتـائـج تصويت

متحف التاريخ الطبيعي في لندن يطلق اسم الناشطة جريتا تونبرج على سلالة خنافس


نشر فى : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 11:42 م | آخر تحديث : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 11:42 م

كشف متحف التاريخ الطبيعي في لندن اليوم الجمعة عن إطلاق إسم الناشطة المعنية بالمناخ جريتا تونبرج على أحد أنواع الخنافس الصغيرة للغاية.

وأضاف المتحف أن خنافس "نيلوبتوديس جريتاي" غير المشهورة تنتمي لفصيلة من الخنافس مسماة بتيليداي.

وغالبا ما يتم العثور على هذه الخنافس ذات اللون الذهبي الشاحب في أوراق الشجر اليابس والتربة. وتتغذى على الخيوط الفطرية وتنتشر عبر العالم.

وتوجد تونبرج حاليا فى فانكوفر بكندا، وشاركت فى الأشهر الأخيرة فى عدد من الاحتجاجات للدفاع عن المناخ فى الولايات المتحدة وكندا، وكذلك في مؤتمر أممي خاص بالمناخ في نيويورك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك