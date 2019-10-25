متحف التاريخ الطبيعي في لندن يطلق اسم الناشطة جريتا تونبرج على سلالة خنافس

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كشف متحف التاريخ الطبيعي في لندن اليوم الجمعة عن إطلاق إسم الناشطة المعنية بالمناخ جريتا تونبرج على أحد أنواع الخنافس الصغيرة للغاية.

وأضاف المتحف أن خنافس "نيلوبتوديس جريتاي" غير المشهورة تنتمي لفصيلة من الخنافس مسماة بتيليداي.

وغالبا ما يتم العثور على هذه الخنافس ذات اللون الذهبي الشاحب في أوراق الشجر اليابس والتربة. وتتغذى على الخيوط الفطرية وتنتشر عبر العالم.

وتوجد تونبرج حاليا فى فانكوفر بكندا، وشاركت فى الأشهر الأخيرة فى عدد من الاحتجاجات للدفاع عن المناخ فى الولايات المتحدة وكندا، وكذلك في مؤتمر أممي خاص بالمناخ في نيويورك.