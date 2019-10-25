وزير التنمية المحلية يتابع تقارير غرفة وإدارة الأزمات عن حالة الطقس

مبادرة " صوتك مسموع" تتلقى الشكاوى المتعلقة بمياه الأمطار



يتابع وزير التنمية المحلية، على مدار الساعة التقارير التي تصدرها غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة لمتابعة الأحوال الجوية وحالة الطقس السيئ وسقوط الأمطار التي تشهدها بعض المحافظات المصرية في إطار ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وأجرى الوزير، الجمعة، عدة اتصالات بعدد من المحافظين خاصة الساحلية والدلتا وإقليم القناة، وشمال ووسط سيناء لمراجعة كافة الاجراءات التى تم اتخذتها المحافظات لمواجهة الأمطار والاطمئنان علي إتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .

وشدد على ضرورة الانتشار الجيد للمعدات الخاصة بالطوارئ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في كل محافظة ووضع جميعها فى حالة تأهب قصوى للتعامل مع أى أحداث غير متوقعة وسرعة التنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات لتحديد الطرق والمحاور البديلة فى حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار .

وأكد على استمرار رفع حالة التأهب القصوى فى جميع المواقع خاصة المتوقع سقوط الامطار عليها وإلغاء الاجازات للقيادات المحلية وتفعيل خطة الاستعداد للأفراد والعاملين على المعدات فى حالة الطوارىء مع ضرورة استمرار تواجد فرق الطوارىء والتدخل السريع تحسباً لأية أحداث غير متوقعة.

وأشار الى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع على مدار الساعة الموقف في كافة المحافظات وفي اتصال دائم مع غرفة العمليات بكل محافطة وذلك بالتنسيق المستمر مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ، وذلك للتعامل الفورى مع أية مشكلات وسرعة حلها وتوفير معدات إضافية من المعدات الاحتياطية أو من المحافظات المجاورة مع تكثيف التواجد الميدانى على الأماكن التى قد تمثل أماكن تجمع المياة أو الامطار والدفع بسيارات الشفط لاتخاذ الاعمال اللازمة لشفط المياه.

وشدد على ضرورة تكاتف كافة الجهود بين مختلف الجهات والقطاعات المعنية بالمحافظات لسرعة التعامل مع اَي موقف طارئ ، واستمرار رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال يومي الجمعة والسبت، واتخاذ كافة التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وتركيز معدات الطوارئ في المناطق الأكثر تأثراً بموجة الطقس المقبلة، واتباع كافة الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء، وتوفير فرق التدخل السريع.

وكشفت التقارير التي تلقاها الوزير من غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة عن استقرار الأحوال الجوية

بمحافظات الوجه القبلى فيما شهدت محافظات الوجه البحري سقوط أمطار متقطعة وبعض الرياح والسحب.

وشهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة وتواجد تجمعات للمياه وتم التنسيق مع القوات البحرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتم شفط المياه.

وأكد الوزير، أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها و تقوم بحل أى شكاوى تتعلق بالامطار من جميع المحافظات، كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالامطار.