الحكومة الألمانية تعتزم تقديم حماية أفضل للساسة المحليين ضد الإساءات

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ذكر تقرير إعلامي أن الحكومة الألمانية تعتزم حماية الساسة المحليين ضد الإساءات والشائعات بما في ذلك ما ينشر على شبكة الإنترنت.

وقالت صحيفة "باساور نويه بريسه" الصادرة اليوم الجمعة إن هناك خطة بخصوص ذلك يعتزم مجلس الوزراء إطلاقها الأسبوع المقبل لمكافحة التطرف اليميني.

كان وزير الداخلية الألماني الاتحادي هورست زيهوفر أعلن عن هذه الخطة يوم الأربعاء الماضي، ويسعى مجلس الوزراء وفقا لزيهوفر لمساندة قرارات وزراء داخلية الولايات التي أصدروها الجمعة الماضية.

كان الوزراء أصدروا خلال اجتماع خاص لهم بعد الحادث الإرهابي المعادي للسامية بمدينة هاله ورقة من عشر نقاط.

وتنص هذه الورقة على حماية أفضل للمؤسسات اليهودية وتشديد بنود قانون امتلاك الأسلحة واتباع مبدأ الوقاية بصورة أكبر.

وقالت الصحيفة إن الورقة التي أقرها وزراء الداخلية والعدل الاتحاديين تنص على أن مقدمي خدمة شبكات التواصل الاجتماعي ملزمون أيضا بإبلاغ السلطات الأمنية بجرائم الكراهية.

وتفيد الخطة بأن "المحتويات المتعلقة بهذه الأمور والعناوين التي تمارس ذلك يجب أن الإبلاغ عنها لجهة مركزية سيتم إنشاؤها داخل المركز الاتحادي لمكافحة الجريمة".

ويقول مشروع القرار: "سنطبق واجب الإبلاغ على مقدمي الخدمات في الشبكات بعد بداية تطبيق قانون تفتيش محتويات الشبكات الاجتماعية".

كما سيتم تطبيق عقوبات أشد على التحريض والإساءات الجسيمة والملاحقة داخل شبكات الإنترنت، كما سيتم ضبط مواصفات جرائم الإساءة وفقا لخصوصيات شبكة الإنترنت.