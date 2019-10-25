الأهلي: أنهينا أزمة كوليبالي مع النجم الساحلي قبل بداية الموسم

أكد عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي أن إدارة ناديه اتفقت مع مسؤولي النجم الساحلي على تسوية أزمة اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي منذ فترة طويلة.

وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الخميس: "اتفقنا على حل المشكلة قبل بداية الموسم، وأعلنا أن الأمر الآن قيد التنفيذ".

وأوضح: "في البداية اقترح مسؤولو النجم الساحلي سداد 900 ألف دولار على 5 سنوات، ولكن تمسكنا بحقنا التام في الغرامة التي فرضها الاتحاد الدولي بقيمة مليون و400 ألف دولار".

وأضاف: "هذا ليس انتقاما من اللاعب أو عملية تجارية قيد التفاوض، ولكن طالما جاءني حق، لماذا أفرط به؟".

وواصل مستشار مجلس إدارة الأهلي للتسويق والتعاقدات، حديثه قائلًا: "ما عطل التنفيذ عدم وجود ضمانات مالية كافية من مسؤولي النادي التونسي".

وأردف: "لقد سافر وفدا من النادي يضم خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، والمحامي السويسري مونتيري، وتم تدارك الثغرات التي كانت تحول دون إتمام الاتفاق، وتوقيع عقد ثلاثي بين الناديين واللاعب الإيفواري".

وشدد القيعي: "كل الأطراف متكتفة أن تفي بالالتزام، خاصة أن نادي النجم يدفع نيابة عن اللاعب ويجوز هناك اتفاق كيف يشارك كوليبالي في سداد الأقساط، كم تم الاستعانة بمونتيري لأنه يعيش في سويسرا وملم بمثل هذه النوعية من القضايا الرياضية".

وأشار: "كان لابد من اتفاق مالي صارم لتفادي الدخول في صدام قانوني أو دعاوى قضائية عند موعد سداد أي قسط من المبلغ".

وأكمل "لقد استغل وفد النادي الذي ضم خالد مرتجي عضو المجلس والمحامي السويسري مونتيري تواجدهما في تونس، لتوقيع الاتفاق مع نادي النجم الساحلي لتسديد سداد غرامة اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي".