إغلاق جبل صخري في استراليا أمام المتسلقين

أغلقت السلطات جبل "أولورو" الاسترالي المشهور بشكل دائم أمام عمليات التسلق بعد أن صعد مئات الأشخاص قمة الجبل المكون من صخور حمراء شديدة الانحدار ، قبل يوم من سريان حظر على تسلق الجبل.

وقالت سلطات المتنزه الذي يقع فيه الجبل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) هاتفيا "توقفت عملية التسلق. لا يُسمح لأحد بالتسلق من الآن.

مازال هناك عشرات الأشخاص على الجبل، الذي ينزلون منه، وسيستغرقون وقتهم وعلى مهل ، لكن نتوقع أن يعود الجميع قبل الظلام".

وكانت سلطات المتنزه قد أعلنت عن حظر على تسلق الزائرين الجبل الصخري من 26 تشرين أول/أكتوبر، تلبية لآمال شعب "أنانجو" وهم من السكان الأصليين في استراليا، الذين يقدسون الموقع كمكان له أهمية روحية.

ونشرت سلطات المتنزه حراسا إضافيين، بالإضافة إلى الشرطة في اليوم الأخير قبل سريان الحظر وستواصل تسيير الدوريات في مطلع الأسبوع وفرض غرامات كبيرة ضد أي شخص، يتم ضبطه وهو يتسلق.