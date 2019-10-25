حكم قضائي ألماني: على شركة إنتاج السجائر الإلكترونية شطب شعار «متعة بلا ندم»

صدر حكم قضائي اليوم الجمعة يحظر على شركة " نيكو ليكويدز" لإنتاج السجائر الإلكترونية بمدينة إسن الترويج لسجائرها بشعار: "متعة بلا ندم".

وقالت محكمة إسن اليوم في مسوغات الحكم إن هذا الشعار يعطي بيانا له علاقة بالصحة وهو محظور في حملات الدعاية، مضيفة أن هذه المقولة الدعائية توحي للمستهلك بأن هذه الكبسولات المحتوية على سوائل غير ضارة تماما.

وذكرت المحكمة أن شركة نيكو ليكويدز لا يجوز لها إطراء كبسولاتها بأنها "سوائل نقية صيدلانيا"، وذلك لأن السوائل وفقا للقانون لابد أن تكون على درجة معينة من درجات النقاء ولأن المقولة الدعائية بهذا تستخدم إقناعا بديهيا، والدعاية التي تبدو بديهية أمر غير مسموح به.

رفعت الدعوى الهيئة المركزية للمنافسة وهي منظمة ذاتية الرقابة في مجال الاقتصاد.

ويعتبر الحكم غير ساري المفعول حيث يمكن لشركة نيكو ليكويدز الطعن عليه.

يزدهر تداول السجائر الإلكترونية بشدة في ألمانيا إلا أن بيعها ما يزال ضئيلا بالقياس إلى المنتجات الكلاسيكية للتبغ.

ويمارس المنتجون والتجار الدعاية لهذه المنتجات بصفتها بديلا أفضل للتبغ، إلا أن المنتجات الإلكترونية تعد ضارة بالصحة أيضا ولكن ليس بدرجة سوء الأعواد المتوهجة (أى السجائر).