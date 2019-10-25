لبنان: تيار المستقبل ينفي صحة ما نسب إليه أن استقالة الحريري انتحار سياسي

نفى "تيار المستقبل" في لبنان والذي يتزعمه رئيس الوزراء سعد الحريري، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام، من موقف تم نسب صدوره إلى المكتب السياسي للتيار، حول أن استقالة الحريري من رئاسة الحكومة من شأنها أن تشكل انتحارا سياسيا له.

وأكد تيار المستقبل، في بيان له مساء اليوم، أن المكتب السياسي للتيار لم يصدر عنه اليوم أي بيان أو موقف بصورة مطلقة.

ويشهد لبنان حالة من الاضطراب والتوتر الشديد جراء التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة التي اندلعت في عموم البلاد منذ مساء 17 أكتوبر الجاري اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.