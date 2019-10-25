المتظاهرون يعطلون العمل لفترة بمنافذ شركة الطيران التركية تيركيش إيرلاينز المطارات الألمانية

أدت احتجاجات نظمت في مطاري كل من فرانكفورت وهامبورج اليوم الجمعة ضد التدخل التركي في شمالي سورية إلى تعطيل العمل على نحو مؤقت بمنافذ شركة الطيران التركية " تيركيش إيرلاينز " في المطارين.

وقال متحدث باسم شرطة فرانكفورت إن ما بين خمسين إلى ستين شخصا "من الطيف اليساري" شاركوا في احتجاج بمطار فرانكفورت، حيث تجمعوا قبيل الثانية عشرة ظهرا في صالة رقم 1 ورفعوا لافتات وقاموا "بشل بتعطيل التعامل مع الجمهور".

وتحولت الحالة المزاجية إلى "السخونة" حيث لزم فصل المسافرين أحيانا عن المحتجين، كما قال المتحدث.

وفي الواحدة والنصف أعلنت الشرطة عن إخلاء المكان – حيث توجه المحتجون إلى القطار بصحبة الشرطة، التي أفادت بأن الأمر مر دون ارتكاب أعمال يعاقب عليها القانون، كما لم يعلن عن إلغاء أو تأخير طائرات.

وفي هامبورج قال متحدث باسم الشرطة اليوم الجمعة إن 35 شخصا قاموا باحتجاج في الصالة رقم 1 أيضا وقاموا بفك لافتة وتسببوا في الحد من العمل على منافذ شركة تيركيش إيرلاينز .